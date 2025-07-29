Бастрыкин ждёт доклад по делу о длительном нерасселении дома в Калининграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о длительном нерасселении ветхого дома в Калининграде. Об этом сообщил информационный центр СКР.

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Артиллерийской города Калининграда. В марте 2023 года в здании 1906 года постройки произошёл пожар, в результате которого кровля оказалась разрушена, в перекрытиях образовались трещины, а системы водо- и газоснабжения пришли в негодность. Несмотря на выполненные ремонтные работы, угроза обрушения строения не устранена. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Ранее указанная ситуация освещалась в СМИ. Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело. Председатель СКР затребовал у и.о. руководителя регионального управления Дмитрия Канонерова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта 2023 года. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

На ремонт в мае того же года выделяли 47,8 млн рублей, в сентябре дополнительно выделили еще 40 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать крышу, подвальные помещения, подъезды, фасад, лестничные клетки, коридоры и сети. Режим ЧС отменили в марте 2023 года. В конце марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила о том, что погорельцы спустя два года смогут вернуться домой.

Блеск фасада и плесень: как отремонтировали горевший дом на Артиллерийской