Блеск фасада и плесень: как отремонтировали горевший дом на Артиллерийской

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Погорельцы из дома по ул. Артиллерийской, 36–38, спустя два года смогут вернуться домой. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в конце марта на оперативном совещании. По ее словам, режим ЧС, введенный после пожара, был отменен. Корреспонденты «Нового Калининграда» посмотрели, что творится в здании, и попытались разобраться, почему Фонд капремонта покрасил окна в горевшем доме только с улицы.

Это был, наверное, самый тяжелый случай возгорания жилого здания в городе за последние годы. Его тушили в течение 11 часов, один человек погиб. Борясь с пламенем, охватившим крышу бывшего семейного общежития, пожарные залили дом 1934 года постройки водой. Влагой и гарью было испорчено 57 квартир, в результате чего всех жителей (а это 194 человека) пришлось в срочном порядке переселять в маневренных фонд. Ситуация оказалась настолько неоднозначной и тяжелой, что ее «отзвуки» вышли на федеральный уровень и в дело вмешался даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После различных экспертиз в горелом и подмоченном водой доме начался ремонт, на который региональный Фонд капремонта затратил более 65,5 млн рублей (областной бюджет выделил более 25,7 млн, остальные средства — город).

Правда, работы вызывали у погорельцев с самого начала недовольство. «Вместо того, чтобы начать сразу же в марте просушивать здание, власти продержали его закрытым почти год. Во всех помещениях развились грибок и черная плесень, запах — соответствующий, — рассказывала журналистам активист Екатерина Кудрявцева. — Теперь же мы видим, как строители штукатурят влажные по сей день стены, пытаясь прикрыть плесень. И нам предлагают заселяться в такие квартиры?! У меня маленькая дочка, и я ее туда жить не пущу!» «Мы не хотим стать пациентами туберкулезного диспансера!» — вторили ей другие жители на собраниях, что организовывала мэрия.

И вот уже два года группа активных жителей ведет, можно сказать, «битву» с мэрией — в судах различных инстанций и на межведомственных комиссиях, куда их периодически приглашают из горадминистрации. У владельцев пострадавшего жилья позиции такая — раз власти упустили ситуацию с восстановлением здания, то теперь они должны признать дом аварийным и выдать жителям новые квартиры.

В подтверждение своих слов Екатерина еще в начале 2024 г. заказала за свои деньги в Москве независимую микологическую экспертизу. В заключении эксперта от 31 января вывод сделан неутешительный: из-за длительного намокания на стенах конкретно квартиры Екатерины (а она ничем не отличается от других) образовались плесневые грибы, которые «представляют очень существенную опасность для здоровья людей и вызывают большой спектр крайне опасных заболеваний». Особенно для детей младше 14 лет, пожилых людей старше 50-ти и аллергиков, находящихся в обследуемых помещениях.

При этом, по словам эксперта, со временем «опасность для здоровья не будет снижаться». Вывод московского специалиста: «Проводить мероприятия по санации для удаления микологического загрязнения в жилой комнате в дальнейшем нецелесообразно по причине сплошного намокания стен, гигроскопичности и пористости строительного материала ограждающих конструкций, глубинного проникновения выявленных спор». Екатерина рассказала, что передала результаты экспертизы в администрацию Калининграда. Но ремонт здания в это время шел своим ходом.

И вот на днях глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщает, что мэрия начнет направлять жителям горевшего дома уведомления о необходимости освобождать квартиры маневренного фонда и возвращаться на Артиллерийскую, 36–38. Город полностью отремонтировал за счет бюджета 20 муниципальных квартир. «Кто-то из жильцов даже уже вернулся», — добавила глава в ходе оперативного совещания.

Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали в доме на Артиллерийской по приглашению жителей незадолго до выступления Елены Дятловой. Охрана с объекта уже снята, даже вагончик и ограждение исчезли. Внешне после ремонта дом, конечно, заиграл интересными красками. Фонд не поскупился на красивые распашные синие двери и отделку фасада клинкером. Внутри подъезды тоже — с иголочки. Часть стен оставили в красном очищенном кирпиче. Красивые перила. Но доходишь буквально до высокого первого этажа — и вся красота заканчивается. Дальше в некогда жилых коридорах — полная разруха, устойчивый запах плесени, побитые стены, выставленные старые газовые плиты и обшарпанные оконные рамы на общих кухнях и туалетах. Хотя снаружи дома все окна играют свежей белой краской.

Мы даже не поленились и спустились во двор, чтобы убедиться, что глаза нас не подводят. Все так и есть — внутри окно в туалете как было после пожара, так и осталось, а снаружи это же окно окрашено! Надо отметить, что дом на Артиллерийской — особенный. Это бывшее семейное общежитие. Все комнаты здесь разбиты по блокам. На четыре или пять жилых помещений есть свои туалет, коридор и кухня. Это своего рода коммуналки. И если комната может быть в собственности конкретного жильца, то туалет и кухня — это общее имущество владельцев сразу нескольких комнат. И именно с этими помещениями происходит что-то непонятное. Там нет еще ни унитазов, ни раковин, ни газовых плит, но, к примеру, на втором этаже мы нашли кухню со следами ремонта. Откровенно плохо оштукатуренные стены сверху покрыты зеленой краской. Такое впечатление, что делали школьники, на которых насильно навесили эту повинность, и те ляпали как могли.

«В один из дней мы на этой кухне застали неизвестных нам рабочих и своими глазами увидели, как они красили зеленой масляной краской еще не высохшую штукатурку! — рассказывает Екатерина. — Рядом со строителями — ведро краски, на которой была наклеена этикетка о 50-процентной скидке в связи с истёкшим сроком годности! Подняли, конечно, скандал, фото в доказательство сделали. Получается, что вот такими материалами нам делают ремонт?! Из нового — в коридорах строители сделали короба и проложили в них ранее отсутствующую в доме вентиляцию. Новую электрику в стены также укрывать не стали. Проложили провода поверх, чтобы ничего не штробить. Видимо, побоялись, что стены внутри до конца не высохли. Других объяснений у нас нет. Короче, это не дом, а самый настоящий сарай, и ремонтируют его так же», — дает оценку Екатерина.

«На сегодняшний день все работы в доме завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию, — рассказал „Новому Калининграду“ заместитель гендиректора ФКР Денис Лещенко. — Фонд капитально отремонтировал общее имущество, а именно: крышу, фасад, подвал, подъезды, внутренние инженерные сети холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения». По словам Лещенко, фонд не производит охрану объекта в рамках капремонта, но на дверях подъездов установлены кодовые замки. При этом содержание общего имущества дома — это обязанность собственников и управляющей компании.

Также в организации разъяснили, что ремонты кухонь и туалетов фонд не делал, так как они относятся к общедолевому имуществу собственников коммунальных квартир, и те должны проводить такие работы сами за свои деньги. А вот окна и вправду, покрасили лишь наполовину.

«Фонд заменил окна в местах общего пользования, а также очистил и окрасил окна квартир и помещений общедолевой собственности с наружной стороны в рамках капремонта фасада. Ремонт окон внутри квартир — обязанность собственников», — сказал Лещенко. А кто так «погано» отремонтировал кухню и откуда там появилась просроченная краска, в ФКР не ответили.

«Не обладаем данной информацией. Все используемые подрядной организацией материалы имеют необходимые сертификаты, которые приложены к исполнительной документации по факту выполненных работ», — сообщил он.

И самый важный вопрос — о наличии плесени в стенах. «В адрес фонда заключение об экспертизе (что заказала Екатерина Кудрявцева — прим. „Нового Калининграда“) не поступало, — ответили нам. — Но в рамках ремонта подъезда фонд выполнял работы по отбивке старой штукатурки стен, обработке кирпичной кладки противогрибковыми составами. После этого стены штукатурили и наносили декоративный слой. Также мы контролировали, чтобы данные работы производились при устойчивой положительной температуре внутри подъездов. Работа по изысканиям о наличии плесени внутри помещений не проводилась, так как это не является компетенцией фонда».

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации города «Новому Калининграду» разъяснили, почему спустя два года здание внутри не приведено в порядок. «Капремонт мест общего пользования в коммунальных квартирах осуществляется на условиях софинансирования работ. А решение о необходимости его проведения должны приниматься на общем собрании собственников жилых помещений, — разъяснил „Новому Калининграду“ глава комитета Сергей Радковский. — В феврале — марте 2024 году наш комитет проводил общие собрания собственников жилых помещений, но согласия между ними по вопросу выполнения капремонта и финансирования достигнуто не было».

Поэтому комитет решить понудить долевых сособственников коммуналок сделать это через суд и подал на жителей 14 исков. «Но Ленинградский суд отказал нам в удовлетворении исковых требований, — признались в комитете. — В связи с этим ремонтные работы в кухнях, туалетах и коридора коммунальных квартир до сих пор не проведены». Что же до ремонта в каждой из комнат, то их, по словам главы комитета, «выполнять должны собственники данных жилых помещений».

По словам Сергея Радковского, вернуть пострадавших от пожара жителей в дом No 36–38 по ул. Артиллерийской власти смогут только после того, как в туалетах появится сантехника, а на кухнях — подключат газ. «В апреле будут проводится работы по подключению газового оборудования в общих кухнях, к которым относятся и муниципальные квартиры», — пояснили нам в мэрии.

Если у жителей муниципального жилья выбора с ремонтом нет, то владельцы собственности в коммуналках с этим не спешат. Многие комнаты так и стоят в том же виде, что и после пожара. В течение двух лет группа активистов пытается в судах доказать, что эти помещения сегодня уже непригодны к проживанию.

«Спустя время мы видим не только рост плесени и грибка во всех помещениях, — рассказывает Екатерина Кудрявцева, — но и последующие разрушения. Так, у соседки Натальи Ивановой некоторое время назад в потолке, то есть в перекрытиях, образовалась дыра с третьим этажом. То есть сырость никуда не делась, она продолжает разрушать дом. И такая ситуация не только в нашем подъезде. В соседнем — в одном из туалетов, где также оштукатурили стены, через побелку уже можно разглядеть проступающую черноту. Следы мокрых пятен мы нашли и на отремонтированной фондом лестничной клетке. Все это мы показали приглашенным представителям администрации, а за ними и минрегионконтроля».

С последним вообще вышла интересная история. Чтобы обратить внимание областных властей на ситуацию в доме, жители ... догнали губернатора Алексея Беспрозванных, когда тот поехал в Славск общаться с жителями. «Одна из наших женщин пришла в ДК, где была встреча, добыла микрофон и сказала, что не даст его никому, пока не задаст главе вопрос. Ну, такое у нас уже отчаяние!» — говорит Екатерина. По ее словам, Беспрозванных очень удивился, что в Славке к нему обращаются жители Калининграда. И дал задание вникнуть в ситуацию главе минрегионконтроля Денису Белозерову. «На днях мне звонили из этого ведомства, — говорил Екатерина, — и сказали, что министерство строительства и ЖКХ вроде как собирается инициировать свою экспертизу состояния дома».

А пока жители Артиллерийской продолжают борьбу своим силами. Например, сейчас в суде разбирается дело о непригодности квартир к проживанию, а также несколько собственников опять же через через суд запретили администрации города делать что-либо в их коммунальных квартирах, даже если в их составе есть комнаты муниципалитета.

«Новый Калининград» продолжит следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»