В пользу дочери женщины, погибшей в ДТП в Краснознаменском р-не, взыскали 1 млн

По иску прокурора Краснознаменского района в пользу дочери женщины, погибшей в ДТП, в совершении которого обвиняется бывший сотрудник полиции, взыскали 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах дочери погибшей о взыскании компенсации морального вреда. Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, в пользу женщины взысканы денежные средства в размере 1 млн рублей.

Установлено, что 31 августа 2024 года на автодороге от поселка Полтавское до Краснознаменска сотрудник ОП по Краснознаменскому муниципальному округу, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем «УАЗ», совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП скончалась 52-летняя пассажирка автомобиля. У погибшей осталась 31-летняя дочь-инвалид.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Краснознаменского района назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

