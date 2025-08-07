У калининградки похитили более 2 млн под предлогом записи на диспансеризацию

Под предлогом записи на диспансеризацию мошенники похитили у пенсионерки более 2 млн рублей. Об этом сообщают в телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Заявление от 68-летней местной жительницы поступило в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Женщина рассказала полицейским, что на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей регистратуры поликлиники и попросила уточнить персональные данные для записи на диспансеризацию. Далее с женщиной на связь начали выходить якобы представители финансовых учреждений и правоохранительных органов. Ей сообщили, что из-за утечки конфиденциальных данных неизвестные получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести все её сбережения. Напуганной пенсионерке предложили спасти денежные средства и перевести накопления на «безопасный счет». Действуя по инструкции злоумышленников, заявительница перевела все свои сбережения в размере более 2 миллионов рублей. Спустя время она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«УМВД России по Калининградской области предупреждает, что мошенники могут обращаются к жителям региона от имени работников поликлиники и других медицинских организаций с просьбой уточнить конфиденциальную информацию якобы для записи на диспансеризацию. Напоминаем, что личные данные, реквизиты карт, смс-коды сообщать посторонним категорически нельзя. При поступлении телефонных звонков от незнакомцев с просьбой осуществить финансовые операции незамедлительно прервите разговор и проконсультируйтесь в отделении банка», — предупреждает ведомство.

