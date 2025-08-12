Прокуратура проверяет информацию о сбросе сточных вод в залив в Рыбачьем (видео)

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации о загрязнении Куршского залива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованным в Сети данным, в районе пос. Рыбачий Зеленоградского района осуществляется сброс неочищенных сточных вод в залив. «В ходе проверки с выходом на место будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Видео предоставлено пресс-службой областной прокуратуры