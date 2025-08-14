Власти Литвы ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Правительство Литвы в среду, 13 августа, объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за сильных дождей. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным министерства сельского хозяйства Литвы, летом 2025 года в некоторых районах страны за сутки выпала месячная норма осадков. Длительный дождливый период вызвал серьёзные последствия для сельскохозяйственного сектора.

По предварительным данным муниципалитетов, ранее объявивших чрезвычайную ситуацию, длительный дождливый период повредил или уничтожил в среднем от 50 до 70% урожая.

По данным МЧС, пострадали различные сельскохозяйственные культуры, такие как озимая пшеница, картофель. Часть урожая погибла, а качество остального быстро ухудшается, задерживается сбор.

Объявление экстремальной ситуации позволит не применять санкции к фермерам и хозяйствам, которые не могут выполнить свои обязательства. Для компенсации ущерба, нанесённого фермерам, им будет предоставлена поддержка из государственного резерва.