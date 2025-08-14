Пенсионерка из Калининграда приехала в Москву, чтобы перевести мошенникам 17 млн

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 79-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась более 17 млн руб. Чтобы перевести аферистам деньги, она поехала в Москву, поскольку в области нет филиала банка, в котором находились ее денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщине в мессенджере поступил звонок от «сотрудника» портала государственных услуг. Собеседник сообщил ей, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица и её сбережения находятся в опасности. После этого в диалог с пенсионеркой вступил «сотрудник» правоохранительных органов. Он убедил её в том, что ей необходимо снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Запуганная пожилая женщина, поверив злоумышленникам, отправилась в Москву. Прилетев в столицу, она сняла все деньги и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой.

Внучка потерпевшей, заметив странное поведение бабушки, начала расспрашивать её о причинах поездки. Узнав правду, она отвела пенсионерку в отдел полиции, где та написала заявление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

