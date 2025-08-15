В Зеленоградском районе грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Зеленоградском районе в пятницу, 15 августа, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:40 на автодороге «Балтийск — Калининград», в районе Шиповского поворота. Седельный тягач «КАМАЗ» с полуприцепом столкнулся с автобусом 107-го маршрута. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадало два человека.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.