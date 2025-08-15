ГАИ: аварию с автобусом на балтийской трассе спровоцировал водитель грузовика (видео)

ДТП с участием пассажирского автобуса на автодороге «Калининград — Балтийск» случилось по вине водителя грузовика. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, водитель грузовика «выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства „Ивеко“, допустил с ним столкновение. В результате ДТП два пассажира автобуса получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение».

Напомним, авария случилась около 14:40 на автодороге «Балтийск — Калининград», в районе Шиповского поворота. Седельный тягач с полуприцепом столкнулся с автобусом 107-го маршрута.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции