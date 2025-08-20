СК: в Черняховске раскрыто изнасилование и убийство женщины 13-летней давности (видео)

В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев 36 и 42 лет. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), двух преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля 2012 года, обвиняемые, встретив в Черняховске 30-летнюю местную жительницу, пребывавшую в состоянии алкогольного опьянения, предложили ей покататься на мопедах. Вывезя потерпевшую на безлюдный участок дороги за пределами Черняховска, братья, угрожая жертве ножом, поочередно ее изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого младший брат, опасаясь, что женщина заявит о случившемся в полицию, утопил ее в протекавшем неподалеку ручье. Тело потерпевшей было обнаружено местными жителями лишь 10 мая 2012 года.

Кроме того, по версии следствия, в ночь на 6 сентября 2012 года братья избили, изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера в отношении ранее им незнакомой 34-летней местной жительницы в квартире по месту ее проживания в Черняховске. Женщина наутро сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Злоумышленники тем временем покинули территорию региона и уехали в Московскую область на заработки. В 2013 году старший из братьев вернулся и был осужден за данное преступление, но о соучастии младшего брата умолчал, и тот избежал привлечения к уголовной ответственности.

В то же время изнасилование и убийство первой жертвы длительное время оставалось нераскрытым ввиду отсутствия прямых очевидцев и доказательств. Тем не менее правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых, а повторная молекулярно-генетическая судебная экспертиза изъятых биологических объектов на месте убийства указала на причастность к совершению преступлений старшего из братьев. В итоге он дал признательные показания по данному делу, и обоим фигурантам было предъявлено обвинение. В настоящее время подельники находятся под арестом, уголовное дело рассматривается в суде.

В то же время следствие полагает, что в период с 2005 по 2013 годы фигуранты могли быть причастны к совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности в отношении других жительниц региона, по тем или иным причинам не сообщивших о преступлениях. Региональное управление СКР обращается к жителям региона пострадавшим в указанный период времени от действий обвиняемых, а также иным лицам, обладающим значимой информацией, сообщить ее по телефонам: 8 401 2 305 765 (телефон доверия следственного управления), 8 401 41 3 20 65 (Черняховский межрайонный следственный отдел) либо 02. Конфиденциальность гарантируется!

Видео предоставлено пресс-службой регионального СК