Черняховцу вынесли приговор за изнасилование и убийство 13-летней давности

Жителя Черняховска признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и иными действиями сексуального характера). В 2012 году он изнасиловал и убил местную жительницу, сообщает пресс-служба регионального СК.

В ночь на 30 апреля 2012 года осужденный и его старший брат, встретив в Черняховске 30-летнюю женщину, предложили ей покататься на мопедах. Вывезя потерпевшую на безлюдный участок дороги за пределами города, братья, угрожая жертве ножом, совершили в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего осужденный утопил ее в протекавшем рядом с местом преступления ручье. Тело потерпевшей было обнаружено местными лишь 10 мая 2012 года.

Как уточняет облсуд, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности (преступление, совершенное в условиях неочевидности, расследовалось более 12 лет) за совершение преступлений против половой неприкосновенности личности брат осужденного освобожден от уголовной ответственности.

Приговором Калининградского областного суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания еще полтора года он будет ограничен в свободе. Кроме того, в пользу сестры погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.