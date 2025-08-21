В Калининграде с владельцев покусавшей ребенка собаки требуют 600 тысяч компенсации

Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде прокуратура в судебном порядке требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки.

4 августа 2025 года на ул. Александра Невского в Калининграде на 11-летнюю девочку напала собака породы «американский булли», владельцы которой выгуливали питомца без намордника и скрылись с места происшествия. Их личности были установлены позднее, это оказались 20-летние сожители из Калининграда. У ребенка в результате нападения собаки была диагностирована укушенная рана лица и другие травмы.

Прокурор Ленинградского района обратился в суд иском о взыскании с владельцев собаки в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

