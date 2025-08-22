В результате столкновения электропоезда и автомобиля в Дорожном погиб человек (фото)

Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

В посёлке Дорожный Гурьевского округа произошло столкновение электропоезда с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

ДТП произошло в пятницу, 22 августа, около 9:30. «По предварительной информации, водитель микроавтобуса „Мерседес“ выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с движущимся электропоездом. В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.