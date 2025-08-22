В КЖД уточнили подробности столкновения «Ласточки» с микроавтобусом в Дорожном

В КЖД уточнили подробности столкновения «Ласточки» с микроавтобусом в Дорожном
Фото пресс-службы Госавтоинспекции области
Продолжение: Очевидец: удар произошёл, когда «Ласточка» шла на полной скорости (фото)
Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

При столкновении «Ласточки» с микроавтобусом на ж/д переезде в поселке Дорожный локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«В 9.26 электричка, которая шла из Калининграда в Зеленоградск, в поселке Дорожный на ж/д переезде столкнулась с мини-грузовичком „Мерседес“, который выехал на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада не пострадала, никто из пассажиров поезда не пострадал — а в „Ласточке“ находилось 210 человек, с незначительным отклонением от графика поезд продолжил движение по маршруту. На месте аварии сотрудники ГАИ разбираются, почему водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения», — уточнил Александр Першин.

Напомним, ранее Госавтоинспекция сообщила, что в пятницу утром посёлке Дорожный Гурьевского округа произошло столкновение электропоезда с автомобилем. В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения.


