Власти о подтоплениях: за сутки в Калининграде выпала почти месячная норма осадков

За прошедшие сутки в Калининграде выпало 72 мм осадков. Это почти равняется месячной норме. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«К сожалению, локальные подтопления в такой ситуации становятся почти неизбежными, поэтому МБУ „Гидротехник“ было оперативно переведено на круглосуточную работу. Всю прошедшую ночь специализированные бригады, оснащенные каналопромывочными машинами и телеинспекцией, занимались устранением подтоплений. Им помогают все наши городские службы. <...> Примерно в половине случаев физически не хватало пропускной способности ливнёвок, каждая третья жалоба касалась сетей общесплавной канализации, в остальных случаях водоотведение на местности вообще отсутствует», — пояснили городские власти.

В мэрииполагают, что грядущая ночь опять станет для «Гидротехника» бессонной, и специалистам придется «работать без перерыва до полной ликвидации последствий разгула стихии». Также горвласти напоминают калининградцам телефон единой дежурно-диспетчерской службы: 59-00-64.

В Калининградской области ночью со второй половины дня 24 августа произошло резкое ухудшение погодных условий. В результате продолжительных дождей в регионе затопило многие улицы. При этом в понедельник утром региональное управление МЧС предупредило, что по области вновь ожидаются грозы, ливневые дожди и порывистый ветер.