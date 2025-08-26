В Зеленоградске проводится проверка по факту падения школьника в 5-метровый колодец

Прокуратура Зеленоградского района проводит проверку по факту падения несовершеннолетнего в колодец. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что 25 августа на участке между улицами Приморской и Гагарина в Зеленоградске 11-летний мальчик упал в открытый колодец глубиной около 5 метров. Несовершеннолетний смог удержаться на нижней металлической скобе и не пострадал.

Прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, ответственной за содержание коммунальной инфраструктуры. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото пресс-службы областной прокуратуры

