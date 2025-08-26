В Зеленоградске ребёнок провалился в открытый пятиметровый колодец

В Зеленоградске ребёнок провалился в открытый пятиметровый колодец
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
В Зеленоградске во дворе дома на улице Гагарина в открытый пятиметровый колодец провалился несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, ЧП произошло во время игры.

«Его друзья не растерялись и сразу позвали на помощь прохожих. Взрослые оперативно позвонили по номеру „112“. К счастью, ребенок отзывался, а колодец оказался сухим, — уточняет пресс-служба ведомства. — Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России достали мальчика из „внезапного плена“ и передали бригаде скорой помощи для осмотра. Ребёнок не пострадал».

В МЧС напоминают, что при обнаружении открытых колодцев жители должны сообщать в обслуживающие организации, а в случае происшествия звонить в 112.

