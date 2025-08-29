В Гурьевском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Гурьевском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Фото пресс-службы областной Госавтоиспекции
Продолжение: В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Гурьевском районе
Все новости по теме: ДТП

В Гурьевском районе произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе 10.30 в поселке Рассвет. Произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате дорожного происшествия есть пострадавшие. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. Установление обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры.

В связи с загруженностью автодороги и частичным перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам использовать альтернативные маршруты движения.


