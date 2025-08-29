В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Гурьевском районе

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, которое случилось в пятницу, 29 августа, на территории Гурьевского округа, пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня в поселке Рассвет рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 6 человек. Погибших нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оказали первую помощь травмированным и передали их медикам. Водитель грузовика и 2 пассажира автобуса госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

На месте работали 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники, добавили в МЧС.