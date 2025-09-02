У калининградца с 216 штрафами изъяли арестованный ранее автомобиль (фото)

Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области

Судебные приставы изъяли у калининградца арестованный автомобиль, на котором он продолжал ездить, несмотря на запрет пользования. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

В региональном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов были возбуждены исполнительные производства в отношении гражданина, накопившего 216 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. За неисполнение требований исполнительного документа в установленные сроки должнику также был вынесен исполнительский сбор в размере 212 тысяч рублей. Таким образом его общая задолженность составила более 400 тысяч рублей.

Калининградца разыскали и доставили в отделение. На принадлежащий мужчине автомобиль марки Hyundai Elantra 2009 г.в. был наложен арест. Транспортное средство оставили на ответственное хранение владельцу без права пользования.

Вместе с тем сотрудники органов принудительного исполнения отправили информацию о возможном передвижении машины в Госавтоинспекцию.

«Оказалось, что мы подстраховались не зря, — рассказал начальник отделения Александр Думный. — Несколько дней автомобиль действительно стоял рядом с домом должника — в месте ответственного хранения. Но потом гражданин возобновил поездки. Коллеги из ГАИ задержали машину, судебные приставы выехали на место, изъяли имущество и переместили на спецстоянку».

За нарушение условий ответственного хранения в отношении должника составлен протокол в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ. У нарушителя есть десять дней на то, чтобы погасить задолженность. Если этого не произойдёт, машину передадут на торги, отметили в пресс-службе.

