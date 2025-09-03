Прокуратура: преступность среди несовершеннолетних в 2025 году выросла на 40%

В Калининградской области в первом полугодии 2025 года количество совершенных несовершеннолетними преступлений увеличилось на 40%. Также выросло число совершивших преступления лиц. Об этом говорится в пояснительной записке к инициированным прокуратурой области поправкам в областной Кодекс об административных правонарушениях.

«По итогам 2024 года в регионе на 21,8 % увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 142 до 173), из них число особо тяжких преступлений (с 19 до 70), связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 16 до 69). Негативные тенденции сохранились в 2025 году», — отмечается в пояснительной записке. Так, по данным надзорного органа, число преступлений в первом полугодии 2025 года выросло на 40% — со 108 до 152. Одновременно выросло число совершивших их лиц на 5,2% — с 58 до 61.

«Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточно четкая работа по исполнению постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как координирующего органа в сфере профилактики, низкая эффективность работы органов системы профилактики», — считают в прокуратуре. По итогам 1 полугодия 2025 года выявлено 601 нарушение в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года таких нарушений было 207. К дисциплинарной ответственности в первом полугодии 2025 года было привлечено 185 должностных лиц (в прошлом году 85), в суд направлено пять исковых заявлений, направлено 19 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 18 уголовных дел.

Проектом закона предлагается установить в областном КоАП ответственность не только за неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних, но также за исполнение постановления не в полном объеме, а равно нарушение срока его исполнения.

Кроме того, предлагается установить ответственность за представление заведомо недостоверной информации, непредставление информации, представление информации не в полном объеме, а равно нарушение срока представления информации об их исполнении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также законопроектом увеличиваются штрафы с 2-10 тыс. руб. до 5-40 тыс. руб.