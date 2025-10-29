В двух районах Калининграда выросла подростковая преступность

Все новости по теме: Криминал
В двух районах Калининграда выросла подростковая преступность

За девять месяцев 2025 года в Московском и Ленинградском районах Калининграда выросла подростковая преступность. Противоположная тенденция наблюдалась только в Центральном районе. Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории областного центра доложили представители ОМВД России на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В числе факторов, способствующих совершению правонарушений подростками, были названы недостаточный контроль со стороны родителей и образовательных учреждений, вовлечение в асоциальные группы, а также доступность алкогольных напитков и наркотических средств.

Сотрудники Госавтоинспекции за указанный промежуток времени выявили 34 случая нарушения правил дорожного движения школьниками.

Как сообщали ранее в областной прокуратуре, в первом полугодии 2025 года преступность среди несовершеннолетних выросла на 40%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter