В двух районах Калининграда выросла подростковая преступность

За девять месяцев 2025 года в Московском и Ленинградском районах Калининграда выросла подростковая преступность. Противоположная тенденция наблюдалась только в Центральном районе. Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории областного центра доложили представители ОМВД России на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В числе факторов, способствующих совершению правонарушений подростками, были названы недостаточный контроль со стороны родителей и образовательных учреждений, вовлечение в асоциальные группы, а также доступность алкогольных напитков и наркотических средств.

Сотрудники Госавтоинспекции за указанный промежуток времени выявили 34 случая нарушения правил дорожного движения школьниками.

Как сообщали ранее в областной прокуратуре, в первом полугодии 2025 года преступность среди несовершеннолетних выросла на 40%.