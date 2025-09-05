Под Калининградом 17-летний водитель «БМВ» спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими (видео)

В четверг, 4 сентября, поздно вечером в Гурьевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 22 часа 30 минут в районе д. 1 по ул. Центральной п. Луговое. 17-летний водитель «БМВ» при выполнении обгона не убедился в безопасности и допустил столкновение с поворачивающим налево автомобилем «КИА». В результате дорожного происшествия трое пассажиров «БМВ» (двое 19-летние и 18-летний) и 41-летний водитель «КИА» получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео пресс-службы областной Госавтоинспекции