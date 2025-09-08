СМИ: в Калининградской области найдено тело гендиректора компании «К-Поташ Сервис»

В Калининградской области обнаружили обезглавленное тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис». Об этом сообщает телеграм-канал «Ведомостей». Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, причиной смерти мог стать суицид.

В пресс-службе регионального СК «Новому Калининграду» уточнили, что тело погибшего было обнаружено в поселке Солнечное Гурьевского муниципального округа. «По факту смерти жителя Калининграда проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

В приемной «К-Поташ Сервис» от оперативного комментария СМИ по поводу случившегося воздержались.

ООО «К-Поташ Сервис» реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и обогатительного комбината с 2014 года. Сначала предполагалось, что площадка разместится в пос. Нивенское, однако после протестов местных жителей, опасавшихся за экологическое состояние поселка, территорию в Нивенском «К-Поташ Сервис» решила использовать только под административные здания.

В 2024 году правительство области, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», со ссылкой на инвестора сообщило, что на тот момент проводились проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объекту «Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей. Скиповой и клетевой стволы».

В мае 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало компании «Россети Янтарь» разрешение на строительство участка высоковольтной линии в Багратионовском районе. Как сообщила пресс-служба энергокомпании, ЛЭП предназначены калийному руднику, окончание работ запланировано на сентябрь 2025 года. «Россети Янтарь» также сообщили, что рудник по добыче калия и магния, а также обогатительный комбинат «построят на Нивенском месторождении в Багратионовском округе Калининградской области», «здесь планируют выпускать 6,5 миллиона тонн сырья в год для производства удобрений».

Учредителями ООО являются нидерландская Vyrex B.V. и кипрская Openlane LTD.