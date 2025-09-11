В Калининграде на ул. А. Невского произошло массовое ДТП (фото)

В Калининграде на ул. А. Невского в четверг, 11 сентября, столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл около 7:11. Один водитель получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Движение транспортных средств значительно затруднено в обоих направлениях, выбирайте альтернативные маршруты движения», — добавляет ведомство.