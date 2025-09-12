В ГАИ уточнили подробности массового ДТП на ул. А. Невского в Калининграде (фото)

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
Массовое ДТП с участием шести автомобилей на ул. А. Невского в Калининграде, которое произошло 11 сентября, спровоцировал водитель микроавтобуса «Мерседес». Он выбрал небезопасную дистанцию. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«51-летний водитель автобуса „Мерседес“ выбрал небезопасную дистанцию, допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем марки „Ниссан“, после чего автомобиль „Ниссан“ откинуло на полосу встречного движения. Далее пассажирский автобус марки „Мерседес“ совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем марки „Пежо“ и автомобилем марки „Фольксваген“, после чего автомобиль марки „Фольксваген“ отбросило на впереди стоящий автомобиль марки „HYUNDAI“, который, в свою очередь, отбросило на впереди стоящий автомобиль марки „BAIC“», — пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

По предварительной информации, виновник аварии после ДТП вышел из микроавтобуса, снял с себя одежду и «продолжил» агрессивное поведение, находясь в состоянии наркотического опьянения, добавляет пресс-служба прокуратуры. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также привлечение водителя микроавтобуса к установленной законом ответственности.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса «Мерседес», а также водитель автомобиля «Фольксваген».


