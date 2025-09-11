Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в аэропорту Храброво

Сложные погодные условия в Калининграде привели к жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Храброво. На борту находились 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за непогоды и сильного ветра. Ни техника, ни люди не пострадали», — сказал собеседник агентства. Он также добавил, что вертолет принадлежит одной из калининградских компаний. Повреждений, по предварительным данным, у техники нет.

В Храброво «Новому Калининграду» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании «Лукойл-Авиа». В пресс-службе «Лукойл-Калининградморнефть» попросили направить официальный запрос.