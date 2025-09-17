Облсуд: по делу о вымогательстве имущества взят под стражу еще один адвокат (фото)

photo_2025-09-17_16-33-30 (1).jpgphoto_2025-09-17_16-33-29 (1).jpg Фото пресс-службы областного суда   

В Калининграде взяты под стражу адвокат и его знакомая, подозреваемые в вымогательстве чужого имущества. Ранее по данному делу были арестованы еще двое участников преступной группы, один из которых также является адвокатом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в конце 2023 года Л. и М., действуя в составе организованной группы, требовали у местной жительницы передать им квартиру на ул. Гайдара в г. Калининграде стоимостью 1 655 489 рублей, угрожая применением насилия. При этом Л. имеет статус адвоката. 15 сентября 2025 года оба подозреваемых были задержаны», — сообщили в суде. 

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, подозреваемые, оставаясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на лиц, изобличающих их в преступлении, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Постановлениями Центрального районного суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, 2 июня областной суд сообщал, что в Калининграде взяты под стражу двое жителей Гурьевского района, подозреваемых в вымогательстве чужого имущества. Один из задержанных является адвокатом. Его роль состояла «в оказании психологического воздействия на потерпевших с применением юридических знаний и в подготовке необходимых документов для придания видимости законности сделок». 

