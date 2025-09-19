УМВД: в подпольном цехе в Междуречье обнаружено 930 л контрафактного спирта (видео)

Четверых жителей Черняховского района подозревают в незаконном производстве и обороте этилового спирта в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Предварительно установлено, что оснащенный промышленным оборудованием нелегальный цех работал в поселке Междуречье Черняховского района с февраля по апрель 2025 года. Произведенный спирт разливали в канистры и бутылки и продавали частным лицам.

В ходе обыска в помещении обнаружено 930 литров этилового спирта, стоимость которого превышает миллион рублей. Также изъято производственное оборудование и транспортное средство, на котором перевозили готовую продукцию.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ, продолжается. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее в сентябре еще один подпольный цех по производству контрафактного алкоголя был обнаружен в поселке Краснополянское Черняховского округа. В общей сложности правоохранителями было обнаружено и изъято около 6 тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готовых алкогольных напитков, упакованных в бутылки с поддельными фирменными этикетками.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД области