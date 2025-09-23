На трассе Калининград – Нестеров произошло массовое ДТП с погибшим и пострадавшими (фото)

В Гвардейском районе вечером во вторник произошло массовое ДТП. Есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 20:37 на автодороге «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой», в районе п. Талпаки. Столкнулись два легковых автомобиля и автобус. В результате ДТП есть пострадавшие, один человек погиб.

Движение транспорта временно перекрыто в двух направлениях. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.