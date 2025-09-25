Вывели из здания правительства: ФСБ задержала экс-чиновника за донаты ВСУ (видео)

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого по ч 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Как сообщает пресс-служба управления, противоправная деятельность выявлена и пресечена УФСБ. На видео, обнародованном пресс-службой, задержанного выводят из здания правительства Калининградской области. 

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с использованием мобильного приложения украинского банка фигурант не менее 9 раз перечислял денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины», — сообщили в УФСБ. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу. Его персональные данные и бывшая должность не разглашаются. 

В правительстве информацию не комментируют. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter