Вывели из здания правительства: ФСБ задержала экс-чиновника за донаты ВСУ (видео)

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого по ч 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Как сообщает пресс-служба управления, противоправная деятельность выявлена и пресечена УФСБ. На видео, обнародованном пресс-службой, задержанного выводят из здания правительства Калининградской области.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с использованием мобильного приложения украинского банка фигурант не менее 9 раз перечислял денежные средства в поддержку Вооруженных сил Украины», — сообщили в УФСБ. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности. Задержанный заключен под стражу. Его персональные данные и бывшая должность не разглашаются.

В правительстве информацию не комментируют.