Суд: по версии следствия, задержанный чиновник правительства донатил РДК

Суд: по версии следствия, задержанный чиновник правительства донатил РДК
Фото: фрагмент видео ФСБ с Литвиновым
Продолжение: Суд: подозреваемый в донатах РДК начальник отдела правительства отсидел 10 суток за мат
Все новости по теме: Терроризм

Задержанным ФСБ сотрудником правительства Калининградской области оказался руководитель отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка Владимир Литвинов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. В начале сентября в Центральный районный суд с ходатайством о заключении Литвинова под стражу обратился следователь, который уверял, что указанный сотрудник правительства в декабре 2024 года осуществил банковский перевод с карты украинского банка, зарегистрированной на его имя, на банковскую карту, используемую, как считает следствие, членами террористической организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК не только признан террористической организацией, но и запрещён в РФ).

По версии следствия, Литвинов разделял цели и идеологию РДК и на текущий момент обвиняется в содействии терроризму (за это грозит срок до пятнадцати лет лишения свободы).

«Он длительное время работал в правительстве Калининградской области, имел доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, имеет гражданство Украины и социальные связи в указанном государстве, о чем компетентным органам не сообщил», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе облсуда.

На текущий момент проходит только начальная стадия расследования, которая характеризуется активным сбором доказательств. Следствие настояло на том, что оставаясь на свободе, Литвинов может скрыться и препятствовать расследованию. В результате экс-чиновнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября 2025 года.

«Постановление было обжаловано в Калининградском областном суде защитником Литвинова, — уточнили в пресс-службе. — Судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции законными, подчеркнув, что положительные данные о личности, о которых упомянул защитник, не являются безусловным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку возможности скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу в случае нахождения обвиняемого на свободе — не исключают».

Постановление Центрального районного суда уже вступило в законную силу.

Напомним, что 25 сентября УФСБ России по Калининградской области сообщило о задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого в финансировании терроризма. На видео, обнародованном пресс-службой ведомства, задержанного выводили из здания правительства Калининградской области.

Отметим, что в пресс-службе правительства отказались от комментариев по ситуации. Более того, Литвинов всё ещё значится на сайте правительства начальником своего отдела. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter