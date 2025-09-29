Суд: по версии следствия, задержанный чиновник правительства донатил РДК

Задержанным ФСБ сотрудником правительства Калининградской области оказался руководитель отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка Владимир Литвинов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. В начале сентября в Центральный районный суд с ходатайством о заключении Литвинова под стражу обратился следователь, который уверял, что указанный сотрудник правительства в декабре 2024 года осуществил банковский перевод с карты украинского банка, зарегистрированной на его имя, на банковскую карту, используемую, как считает следствие, членами террористической организации «Русский Добровольческий Корпус» (РДК не только признан террористической организацией, но и запрещён в РФ).

По версии следствия, Литвинов разделял цели и идеологию РДК и на текущий момент обвиняется в содействии терроризму (за это грозит срок до пятнадцати лет лишения свободы).

«Он длительное время работал в правительстве Калининградской области, имел доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, имеет гражданство Украины и социальные связи в указанном государстве, о чем компетентным органам не сообщил», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе облсуда.

На текущий момент проходит только начальная стадия расследования, которая характеризуется активным сбором доказательств. Следствие настояло на том, что оставаясь на свободе, Литвинов может скрыться и препятствовать расследованию. В результате экс-чиновнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября 2025 года.

«Постановление было обжаловано в Калининградском областном суде защитником Литвинова, — уточнили в пресс-службе. — Судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции законными, подчеркнув, что положительные данные о личности, о которых упомянул защитник, не являются безусловным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку возможности скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу в случае нахождения обвиняемого на свободе — не исключают».

Постановление Центрального районного суда уже вступило в законную силу.

Напомним, что 25 сентября УФСБ России по Калининградской области сообщило о задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого в финансировании терроризма. На видео, обнародованном пресс-службой ведомства, задержанного выводили из здания правительства Калининградской области.

Отметим, что в пресс-службе правительства отказались от комментариев по ситуации. Более того, Литвинов всё ещё значится на сайте правительства начальником своего отдела.