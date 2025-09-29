В Калининграде из-за поломки пантографа приостановили движение трамваев № 3 и № 5

В Калининграде из-за поломки пантографа на улице Черняховского заблокировано движение в обоих направлениях трамваев № 3 и № 5, а также троллейбусов маршрута № 7. Об этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«Трамваи данных маршрутов временно будут ездить через Ленинский проспект, ул. Шевченко и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. 9 Апреля и ул. Черняховского. Троллейбусы маршрута № 7 временно следуют по Советскому проспекту через конечную станцию „Ул. Красная“. Исключено движение по ул. Черняховского и ул. Горького», — говорится в сообщении.

Ранее Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил об изменении схемы движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею до 31 декабря.

Дополнено. В ЦОДИПП сообщили о восстановлении движения трамваев № 3 и № 5, а также троллейбуса № 7.

