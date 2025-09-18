В Калининграде до конца года меняется схема движения трамвая № 5 (фото)

Изображение: Центр организации движения и пассажирских перевозок
В Калининграде с 22 сентября изменится схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». Он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею до 31 декабря. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на конечной станции «ул. Бассейная» с 22.09.2025 по 31.12.2025 трамваи маршрута № 5 будут осуществлять движение до конечной станции «Парк „Центральный“», — следует из сообщения Центра.

Напомним, что в начале августа Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».

В июне Елена Дятлова сообщила, что в городской бюджет на текущий год заложены средства на обустройство трамвайных путей от перекрёстка проспекта Мира с улицей Катина до конечной остановки 5-го маршрута в районе улицы Бассейной. В январе «Калининград-ГорТранс» выделил на закупку рельсов 4,6 млн рублей.

