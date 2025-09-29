Суд: подозреваемый в донатах РДК начальник отдела правительства отсидел 10 суток за мат

Чиновник калининградского правительства Владимир Литвинов, обвиняемый в финансировании «Русского добровольческого корпуса*» (признан террористической организацией и запрещён в РФ), в конце августа этого года был арестован по постановлению Центрального районного суда на 10 суток за мат в общественном месте. Согласно опубликованному постановлению, защитниками руководителя отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка выступили экс-прокурор региона Сергей Хлопушин и экс-начальник 1-го отдела следственной части следственного управления УМВД России по Калининградской области Наталья Ленская (Ленская выступает защитником Литвинова и по делу о финансировании РДК).

Суд установил, что 21 августа в 22:40 гражданин Литвинов, находясь в общественном месте «выражался словами грубой нецензурной брани, и на замечания прохожих не реагировал, чем выражал явное неуважение к обществу».

При этом сам Литвинов свою вину в совершении административного правонарушения не признал, сообщив, что «в указанное в протоколе время он находился в помещении УФСБ и давал объяснения, вел себя корректно, грубой нецензурной бранью не выражался». Защитники Хлопушин и Ленская также выразили свое несогласие с вменяемым их подзащитному правонарушением, «поскольку протокол не соответствует действительности и составлен незаконно».

«Литвинов В.Н. является уважаемым и заслуженным человеком, военным пенсионером, работает в правительстве Калининградской области, не выглядит хулиганом, ему незачем выражаться нецензурной бранью», — заявили в суде адвокаты.

Защитники также сообщили, что никаких доказательств вины в совершении инкриминируемого ему правонарушения в суде не было представлено. Кроме того, в протоколе отсутствуют сведения о свидетелях.

Тем не менее, суд получил доказательства того, что в УФСБ Литвинов был доставлен в 23 часа 50 минут. На нецензурную брань задержанного указывали в своём рапорте оперуполномоченный УФСБ России по Калининградской области старший лейтенант Максимов и свидетель по фамилии Шиткин. Таким образом факт нарушения Литвиновым общественного порядка нашёл своё подтверждение, и суд назначил чиновнику административный арест на срок 10 суток.

Напомним, что 25 сентября УФСБ России по Калининградской области сообщило о задержали бывшего государственного служащего, подозреваемого в финансировании терроризма. На видео, обнародованном пресс-службой ведомства, задержанного выводили из здания правительства Калининградской области. Позднее «Новый Калининград» выяснил, что задержанным оказался руководитель отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка Владимир Литвинов.

* РДК — Организация признана в России террористической и запрещена