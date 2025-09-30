В Калининграде на переходе грузовик насмерть сбил 9-летнего ребенка

Во вторник, 30 сентября, в Калининграде произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась около 13:54 на пересечении улиц Банковской и Коммунальной. Водитель грузовика при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, установление обстоятельств ДТП находится на контроле прокуратуры.