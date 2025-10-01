Против водителя грузовика, насмерть сбившего на переходе школьника, возбудили дело

Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 30 сентября в г. Калининграде. По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «МАН», при повороте с ул. Коммунальной на ул. Банковскую допустил наезд на школьника 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, ранее сообщалось, что погибшему ребенку девять лет.

