Калининградец получил срок за дачу взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ

Все новости по теме: Коррупция

45-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в даче взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий подсудимого уличили в противоправной деятельности. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, 12 декабря он передал одному из сотрудников УФСБ России по Калининградской области взятку в виде принадлежащего ему автомобиля стоимостью 650 тыс. руб. Сотрудник от её получения отказался.

Центральный районный суд признал калининградца виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,4 млн руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter