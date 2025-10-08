Калининградец получил срок за дачу взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ

45-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в даче взятки в виде автомобиля сотруднику ФСБ, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий подсудимого уличили в противоправной деятельности. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, 12 декабря он передал одному из сотрудников УФСБ России по Калининградской области взятку в виде принадлежащего ему автомобиля стоимостью 650 тыс. руб. Сотрудник от её получения отказался.

Центральный районный суд признал калининградца виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,4 млн руб.