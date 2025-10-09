В Советске возбудили дело из-за сноса пристройки нерасселенного аварийного дома

В Советске возбудили дело из-за сноса пристройки нерасселенного аварийного дома
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Аварийное жилье

По материалам проверки прокуратуры Советска возбуждено уголовное дело по факту самоуправства при выполнении работ по сносу пристройки жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что 11 сентября 2025 года муниципальная подрядная организация приступила к работам по сносу пристройки аварийного многоквартирного дома на улице Чапаева до фактического расселения жильцов. Работы проводились в отсутствие соответствующего проекта, а также письменных распоряжений уполномоченного органа. При этом в момент сноса в двух квартирах находились проживающие по договорам социального найма граждане, которые не были уведомлены о предстоящих строительных работах, что создавало угрозу их жизни и здоровью.

Прокурор Светска направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter