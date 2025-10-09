В Советске возбудили дело из-за сноса пристройки нерасселенного аварийного дома

По материалам проверки прокуратуры Советска возбуждено уголовное дело по факту самоуправства при выполнении работ по сносу пристройки жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что 11 сентября 2025 года муниципальная подрядная организация приступила к работам по сносу пристройки аварийного многоквартирного дома на улице Чапаева до фактического расселения жильцов. Работы проводились в отсутствие соответствующего проекта, а также письменных распоряжений уполномоченного органа. При этом в момент сноса в двух квартирах находились проживающие по договорам социального найма граждане, которые не были уведомлены о предстоящих строительных работах, что создавало угрозу их жизни и здоровью.

Прокурор Светска направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства.