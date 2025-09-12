Прокуратура: в Советске начали сносить пристройку аварийного дома, не расселив жильцов (фото)

Прокуратура города Советска поводит проверку информации о сносе пристройки нерасселенного аварийного жилого дома по улице Чапаева в Советске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 11 сентября муниципальная организация с применением спецтехники приступила к работам по сносу пристройки аварийного дома, в котором фактически проживают граждане. В настоящее время по требованию прокуратуры организован вывоз строительного мусора и незамедлительное выполнение работ по укреплению лестницы на второй этаж, жители дома приглашены в администрацию городского округа для решения вопроса о предоставлении маневренного фонда», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.





