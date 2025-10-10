МВД: житель Зеленоградского округа поджёг здание «из-за неприязни к обществу»

В Колосовке Зеленоградского округа произошёл пожар в здании на улице Кленовой (улица проходит вдоль железнодорожной ветки Калининград-Светлогорск), после которого полиции удалось задержать 27-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге.





«Правоохранители выяснили, что противоправное деяние злоумышленник совершил из-за неприязненного отношения к обществу, — уточнили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. — Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“».

Оперативниками установлено, что к поджог был совершён местным жителем.