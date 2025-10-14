Суд оставил главу калининградского филиала «Почты России» под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста руководителю калининградского филиала «Почта России» Сергею Аронову, подозреваемому в растрате, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного суда.

«Постановлением Центрального районного суда ему продлен домашний арест на срок до 14 ноября 2025 года. Документ не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

Против руководителя калининградского филиала «Почты России» Сергея Аронова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщала ранее пресс-служба УМВД. Топ-менеджера подозревают в присвоении 606,7 тыс. руб. Оперативники установили, что Аронов составил поддельные документы, согласно которым сотрудник филиала присутствовал на рабочем месте 82 дня. При этом, как отмечает УМВД, он на работе не находился. Как утверждает источник «Нового Калининграда», сотрудник проходил длительное лечение, но ему продолжали выплачивать зарплату.


