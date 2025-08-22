УМВД: Аронова подозревают в хищении средств при помощи поддельных документов

Руководителя калининградского филиала Почты России Сергея Аронова подозревают в хищении более полумиллиона рублей при помощи поддельных документов. Об этом сообщило региональное управление МВД России в своём телеграм-канале.

Оперативники установили, что Аронов составил поддельные документы, по которые его заместитель присутствовал на рабочем месте 82 дня. При этом, как отмечает УМВД, сотрудник на работе не находился. Калининградский областной суд пишет, что Аронов в результате действий с поддельными документами похитил 607,6 тыс рублей. Преступление выявило региональное УФСБ.

«В настоящее время рамках возбужденного уголовного дела следователем ОМВД продолжается сбор доказательств, устанавливается круг причастных лиц и проверяются дополнительные обстоятельства. Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Фигурант на время следственных действий по решению суда помещен под домашний арест [до 14 октября 2025 года]», — говорится в сообщении УМВД.

О том, что Сергей Аронов подозревается в растрате, утром 22 августа сообщил источник «Нового Калининграда». Накануне Центральный районный суд отправил топ-менеджера под домашний арест.