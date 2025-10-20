СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели на стройке 45-летнего сварщика

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего в поселке Константиновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, днем 9 октября на одном из строительных объектов в поселке Константиновка в ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ электросварщик попал под противовес и ходовую часть погрузчика. От полученных многочисленных травм 45-летний мужчина скончался на месте через непродолжительное время.

По уголовному делу следователями регионального управления СКР изъята необходимая техническая и иная документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.