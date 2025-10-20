СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели на стройке 45-летнего сварщика

СК: возбуждено уголовное дело по факту гибели на стройке 45-летнего сварщика
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели рабочего в поселке Константиновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, днем 9 октября на одном из строительных объектов в поселке Константиновка в ходе выполнения погрузочно-разгрузочных работ электросварщик попал под противовес и ходовую часть погрузчика. От полученных многочисленных травм 45-летний мужчина скончался на месте через непродолжительное время.

По уголовному делу следователями регионального управления СКР изъята необходимая техническая и иная документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter