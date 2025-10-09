СК: на строительном объекте в Константиновке погиб 45-летний сварщик

СК: на строительном объекте в Константиновке погиб 45-летний сварщик
Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В Гурьевском районе следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Днем 9 октября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на одном из строительных объектов в поселке Константиновка Гурьевского района погиб рабочий. По предварительным данным, 45-летний сварщик на территории предприятия по производству металлоконструкций при выполнении погрузочных работ получил травмы, от которых скончался на месте.

Следователем произведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

