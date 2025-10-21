В школах Калининграда усилили меры безопасности в связи с поступающими угрозами

Все новости по теме: Безопасность

В школах Калининграда в связи с поступающими угрозами о нападении усилили меры безопасности. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Посты о якобы готовящемся нападении со списком образовательных учреждений распространяются в школьных чатах. «Все школы работают в штатном режиме. Меры безопасности усилены. Обо всех ситуациях оперативно информируются УМВД, ФСБ, учредитель», — прокомментировали в пресс-службе.

В октябре 2024 года старшеклассники лицея № 18 Калининграда получили угрозы через сервис «Электронный журнал для школы». Рассылка сообщений угрожающего характера прошла по всей параллели.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter