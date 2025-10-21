В школах Калининграда усилили меры безопасности в связи с поступающими угрозами

В школах Калининграда в связи с поступающими угрозами о нападении усилили меры безопасности. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Посты о якобы готовящемся нападении со списком образовательных учреждений распространяются в школьных чатах. «Все школы работают в штатном режиме. Меры безопасности усилены. Обо всех ситуациях оперативно информируются УМВД, ФСБ, учредитель», — прокомментировали в пресс-службе.

В октябре 2024 года старшеклассники лицея № 18 Калининграда получили угрозы через сервис «Электронный журнал для школы». Рассылка сообщений угрожающего характера прошла по всей параллели.

