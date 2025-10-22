Экологи обнаружили слив отходов со скотобоен под Светлогорском (видео)

Экологи обнаружили слив отходов со скотобоен под Светлогорском (видео)
Фото предоставлено очевидцем
Калининградские экологи из организации «Зелёный Фронт» сообщили о факте слива биологических отходов в поле у поселка Клюквенное Зеленоградского округа (находится в девяти километрах от курортного Светлогорска). Первоисточником ролика стал руководитель проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников. На видео видно, как из трубы, протянутой в центр поля, вытекает жидкость бурого цвета. Калашников, комментируя происходящее, жалуется на сильный запах разложения.

По версии Калашникова, жидкость содержит кровь и иные органические остатки. В ролике автор указывает, что труба, по его наблюдениям, проложена от производственной базы местного фермера Дмитрия Дубины, а само поле, куда выведены стоки, находится в собственности муниципалитета.

«Уважаемый губернатор, посмотрите, что творится в Зеленоградском районе, — говорит автор. — По поводу этого к вам уже обращались лично. Я уже второй год по всем инстанциям пишу. Но это я впервые здесь увидел. Рядом посёлок Дворики, где огромная куча с биоотходами».

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова подтвердила «Новому Калининграду», что факт слива отходов проверяется специалистами, и ситуация находится на контроле ведомства. Она отметила, что на этой неделе намечена встреча в министерстве с участием Калашникова, подозреваемого фермера, а также представителей Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«В пятницу приглашаем на совещание их ко мне и под протокол определяем план действий», — добавила Астахова.

Редакция «Нового Калининграда» попыталась получить оперативный комментарий у фермера Дмитрия Дубины, однако связаться с ним не удалось. В адрес КФХ «Белые Росы» направлен официальный запрос.



