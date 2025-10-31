В минприроды обещают привлечь к ответственности фермера, затопившего поля кровью

В минприроды обещают привлечь к ответственности фермера, затопившего поля кровью
Фото: скриншот видео телеграм-канала Околоэкологии
Все новости по теме: Экология

В Калининградской области намерены привлечь к ответственности фермера, подозреваемого в неоднократном сливе биологических отходов на территории Зеленоградского района. 29 октября руководитель проекта «Околоэкологии» Владислав Калашников опубликовал в своём телеграм-канале ответ Россельхознадзора, в котором сообщалось о результатах проверки в районе поселка Клюквенное. Ревизоры установили, что участок с кадастровым номером 39:05:030522:237, на территории которого проходил слив отходов из автотранспортной цистерны, принадлежит гражданину Дубине Д.С. Кроме крови, сливаемой из цистерны, эксперты обнаружили в почве остатки внутренних органов (предположительно кишки, части селезёнки и печени), а также иные отходы.

«Водителем транспортного средства документы на груз не представлены, со слов водителя перевозка осуществляется без документов, машина принадлежит другому собственнику. Водитель от дачи пояснений отказался , в сопровождении владельца транспортного средства и сотрудника полиции доставлен в отделение полиции города Зеленоградск», — говорится в письме.

Специалистами отобраны образцы почв, которые уже направлены на лабораторное обследование. После получения результатов управление Россельхознадзора намерено провести новую внеплановую проверку совместно с прокуратурой Калининградской области.

Сам Владислав Калашников в очередной публикации уверяет, что фермер Дубина забирает биологические отходы с цехов забоя животных, а также с рыбопромышленных предприятий (Рыбоконсервный комплекс Роскон), «но вместо того, чтобы обезвреживать и утилизировать эти отходы, просто разбрасывает и сливает их на землю и в реки».

Отметим, что на звонки и официальный запрос «Нового Калининграда» фермер не ответил. В свою очередь в минприроды региона «Новому Калининграду» пояснили, что по проблеме в Зеленоградском округе было созвано совещание с представителями Россельхознадзора, регионального минсельхоза, природоохранной прокуратуры, а также с общественниками и представителями администрации.

«Мы выработали план по всем видам контроля. Каждый будет отрабатывать по своему направлению. В планах привлечь нарушителя к ответственности», — уточнили в минприроды.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter