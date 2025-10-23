В Калининграде суд вынес приговор двум гражданам Украины, обвиняемым в шпионаже

Калининградский областной судом вынес обвинительный приговор двум гражданам Украины. Они признаны виновными в шпионаже, незаконном пересечении границы и попытке похищения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По заданию иностранной разведки 25-летний М. и 41-летний К. на приграничной территории со стороны Литвы собрали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. 26 декабря 2023 года они незаконно пересекли госграницу РФ и были задержаны.

Впоследствии выяснилось, что сопутствующей целью операции являлось похищение малолетнего ребенка — гражданина России, который проживает здесь с матерью, для перемещения его на территорию Литвы для передачи отцу, являющемуся сотрудником Министерства обороны Украины. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, «по поручению гражданки Украины они планировали похитить ее малолетнего внука 2018 года рождения, проживающего с матерью на территории Калининградской области, за денежное вознаграждение в размере не менее 40 тыс. евро».

Судебное слушание проходило в закрытом режиме. Действия М. и К. суд квалифицировал по ст. 276 УК РФ как шпионаж, совершенный иностранным гражданином; по ч. 3 ст. 322 УК РФ как незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершённое группой лиц по предварительному сговору; по ч. 3 ст. 30 п. «а, д, з», ч. 2 ст. 126 УК РФ как покушение на похищение человека, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений.

Калининградский областной суд назначил М. 16 лет лишения свободы, К — 15 лет. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.