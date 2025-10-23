В Калининграде суд вынес приговор двум гражданам Украины, обвиняемым в шпионаже

В Калининграде суд вынес приговор двум гражданам Украины, обвиняемым в шпионаже
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Госизмена и шпионаж

Калининградский областной судом вынес обвинительный приговор двум гражданам Украины. Они признаны виновными в шпионаже, незаконном пересечении границы и попытке похищения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По заданию иностранной разведки 25-летний М. и 41-летний К. на приграничной территории со стороны Литвы собрали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. 26 декабря 2023 года они незаконно пересекли госграницу РФ и были задержаны.

Впоследствии выяснилось, что сопутствующей целью операции являлось похищение малолетнего ребенка — гражданина России, который проживает здесь с матерью, для перемещения его на территорию Литвы для передачи отцу, являющемуся сотрудником Министерства обороны Украины. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, «по поручению гражданки Украины они планировали похитить ее малолетнего внука 2018 года рождения, проживающего с матерью на территории Калининградской области, за денежное вознаграждение в размере не менее 40 тыс. евро».

Судебное слушание проходило в закрытом режиме. Действия М. и К. суд квалифицировал по ст. 276 УК РФ как шпионаж, совершенный иностранным гражданином; по ч. 3 ст. 322 УК РФ как незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершённое группой лиц по предварительному сговору; по ч. 3 ст. 30 п. «а, д, з», ч. 2 ст. 126 УК РФ как покушение на похищение человека, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений.

Калининградский областной суд назначил М. 16 лет лишения свободы, К — 15 лет. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter