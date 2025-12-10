В ФСБ рассказали подробности по делу украинских шпионов в Калининградской области

Вступил в законную силу приговор Калининградского областного суда в отношении граждан Украины Мацюця Виталия и Кушниренко Владимира, признанных виновными в шпионаже, попытке похищения ребенка и незаконном пересечении государственной границы РФ. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строго режима сроком на 16 лет и 15 лет соответственно, сообщает региональное управление ФСБ России.

«По заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины В. Мацюци, 1998 г.р., агент иностранной разведки «Боцман» (В. Кушниренко, 1982 г.р.) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка Государственной границы России с Литовской Республикой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву, после совершения ими резонансных преступлений.

Полученные сведения были использованы руководством ГУР МОУ в том числе и в корыстных целях. Ставя под угрозу реализацию поставленных руководством задач, В. Мацюця и В. Кушниренко за денежное вознаграждение попытались похитить и вывезти на Украину несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника спецслужб Украины, проживающего у родственников на территории России», — сообщили в ФБ.

При попытке незаконного пересечения границы подельники были задержаны. 23 октября 2025 года им был вынесен приговор, вступивший впоследствии в законную силу.